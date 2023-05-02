Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією росії

Верховна Рада України на засіданні 2 травня визнала чинний російський політичний режим як рашизм і засудила його тоталітарні та людоненависницькі практики.

Також постанова містить заклик до Організації Обʼєднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

У пояснювальній записці йдеться, що масове та систематичне порушення прав людини як всередині рф, так і на тимчасово окупованих територіях України, переслідування громадян за найменші прояви інакодумства, які в сучасній росії трактуються виключно як зрада «національних інтересів», встановлення кримінальної відповідальності за заклики до миру та припинення війни — усе це свідчить про антигуманістичний та тоталітарний характер діючого політичного режиму.

Ідеї руського націоналізму в основі державної ідеології — це друга ознака режиму путіна. Самозвеличування росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення, заперечення права на самовизначення або взагалі права на існування інших народів стало домінуючою світоглядною концепцією в рф. Через це в росії переслідують людей з альтернативними поглядами, а також поширюють ідеї російського націоналізму через освіту, засоби масової інформації, культуру. Ці ідеї агресивно насаджуються й на тимчасово окупованих територіях України та супроводжуються повною забороною всього українського.