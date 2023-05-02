У Дніпрі двоє підприємців хотіли нелегально передати Ірану авіаційні комплектуючі. СБУ викрила схему

Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за кордон авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

Двоє підприємців у Дніпрі намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу за $400 тисяч.

«Замовники» планували використати високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

Для маскування зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вони вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Організаторами схеми виявилися двоє власників дніпровської компанії, що спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які зловмисники намагались нелегально вивезти за кордон, були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств.

У межах справи відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 ККУ (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).