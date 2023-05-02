Samsung заборонила своїм працівникам користуватися ChatGPT та іншими чат-ботами штучного інтелекту

Компанія Samsung забороняє своїм співробітникам користуватися чат-ботами на основі штучного інтелекту, зокрема і популярним ChatGPT. Це сталося після того, як зʼясувалося, що працівники завантажували в бот конфіденційні коди.

Про це пише Bloomberg.

У Samsung занепокоєні тим, що різні платформи штучного інтелекту зберігають дані на зовнішніх серверах. Це ускладнює їх пошук та видалення, а також може призвести до витоку даних.

Минулого місяця компанія провела опитування про використання штучного інтелекту всередині компанії і повідомила, що 65% опитаних вважають, що існує певний ризик у користуванні ШІ. А в квітні інженери Samsung випадково завантажили в ChatGPT внутрішній код.

Представники Samsung зазначили, що програми на основі штучного інтелекту заборонено використовувати на робочих компʼютерах, планшетах і телефонах, а також у внутрішній мережі. Порушення цього правила може призвести до звільнення.