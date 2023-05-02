У стічних водах по всьому світу знайшли 18 нових психоактивних речовин

Міжнародна група вчених знайшла 18 нових психоактивних речовин з різними механізмами дії у стічних водах по всьому світу.
Про це пише DW.
Нові психоактивні речовини — це модифіковані аналоги звичайних наркотиків. Вони дозволяють вивести їх з-під законодавчої заборони та приховати під час проведення аналізів.
Науковці моніторили стічні води у 47 містах Європи, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії, Китаю, Бразилії та Південної Кореї під час новорічних свят з 2019 по 2022 рік.
Найпоширенішими були синтетичні катинони. Їх виявляли в особливо великих розмірах у Європі, зокрема, в Іспанії та Словаччині.
Також знайшли фенетиламіни, які можуть мати подібну дію до амфетамінів, і бензодіазепіни. Команда виявила сім нових психоактивних речовин лише в Австралії — усі вони мають подібну дію до екстазі чи кокаїну.
У США в особливо великих кількостях знайшли знеболювальний засіб на рослинній основі мітрагінін. Наразі його обіг не регулюється федеральним законодавством.
- Нещодавно вчені проаналізували волосся з поховання на острові Менорка. Аналіз показав, що стародавні людські цивілізації використовували ліки, отримані з різних рослин, — це найстаріше в Європі пряме свідчення того, що люди вживали галюциногенні препарати.