Люди на Менорці вживали наркотики 3 тисячі років тому — це найстаріше свідчення цього в Європі

На острові Менорка, який належить Іспанії, близько 3 000 років тому люди отримували кайф від галюциногенів. Відповідне дослідження опублікували в журналі Scientific Reports.

Учені проаналізували волосся з поховання на острові Менорка. Аналіз показав, що стародавні людські цивілізації використовували ліки, отримані з різних рослин, — це найстаріше в Європі пряме свідчення того, що люди приймали галюциногенні препарати.

Дослідники виявили, що ці ліки могли викликати делірій та галюцинації. До цього висновку вони дійшли, вивчивши ознаки людської діяльності в печері Ес-Каррікс, що розташована на південно-західній стороні Менорки. У цій печері знайшли понад 200 людських могил. Вважається, що до 800 року до нашої ери вона служила ритуальним і похоронним місцем упродовж приблизно 600 років.

Дослідники виявили, що речовини, які були досить сильними, могли використовувати як частину ритуалів у печерах. У цьому, імовірно, брали участь шамани, які були здатні контролювати побічні ефекти рослинних ліків.

Аналіз локонів, які були пофарбовані в червоний колір під час стародавніх ритуалів і могли належати більш ніж одній людині, виявив три психоактивні речовини. Поряд з атропіном і скополаміном, що викликають галюцинації, учені виявили ефедрин, який підвищує енергію та пильність.

Зразки волосся, яке аналізували.

У печері також знайшли контейнери зі спіралеподібними мотивами, вирізаними на кришках. Деякі вчені вважають, що ці мотиви відображають «змінені стани свідомості» людини, яка перебуває під впливом галюциногенів.

Попередні свідчення доісторичного вживання наркотиків у Європі ґрунтувалися на непрямих доказах, таких як поява лікарських рослин у художніх зображеннях.