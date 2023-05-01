Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії військового стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти № 9259 та № 9260 про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

На цей момент текстів законопроектів на сайті парламенту немає, тож невідомо, на який термін президент пропонує продовжити воєнний стан. Минулого разу його продовжили на 90 днів, до 20 травня 2023 року включно.

Воєнний стан передбачає, зокрема, заборону на виїзд за кордон чоловіків віком 18–60 років, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, окрім особливих винятків.