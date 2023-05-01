У Франції спалахнули сутички між мітингарями і поліцією під час демонстрації проти пенсійної реформи

У Франції під час першотравневої демонстрації між одягненими в чорне анархістами та поліцією сталися сутички. Мітингарі протестують проти підвищення пенсійного віку.
Про це пише Reuters.
Сотні демонстрантів у кількох містах Франції закидали правоохоронців коктейлями Молотова та фаєрами, палили будівельні матеріали, автомобілі, закидували сміттям будівлі та трощили автобусні зупинки. Інші протестувальники освистували поліцію. У відповідь на це поліцейські застосували сльозогінний газ і кийки.
Рятувальникам довелося гасити пожежі, а медикам госпіталізувати одного офіцера, у якого влучив вогняний снаряд.
У французькому Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що за день заарештували близько 200 мітингарів, а на демонстрації вийшли 782 тисячі людей.
- Законопроєкт про підняття пенсійного віку з 62 до 64 років обговорювали в парламенті Франції протягом шести тижнів, перш ніж стало зрозуміло, що президент Макрон не може набрати достатньо голосів. Це змусило уряд застосувати конституційну норму, відому як стаття 49.3, що дозволяє ухвалювати закон без голосування.
- Макрон зробив реформу пенсійного забезпечення головним пріоритетом свого другого терміну, стверджуючи, що важливо уникнути дефіциту, який посилився через енергетичну кризу та витрати на коронавірус. Плани влади підвищити пенсійний вік спричинили масові протести та страйки.
- Профспілки Франції закликали людей виходити на протести, щоб змусити уряд Макрона змінити свій пенсійний закон. Опитування, як пише Reuters, показують, що більшість французів виступають проти підвищення пенсійного віку.
- Пізніше Конституційна рада Франції визнала конституційною пенсійну реформу та відхилила заклики опозиції провести загальний референдум з цього питання. Тепер реформа може набрати чинності, попри те, що в країні тривають масштабні протести.
- Навіть якщо у Франції піднімуть пенсійний вік до 64 років, він залишиться одним із найнижчих у Європі. Для порівняння — пенсійний вік в Італії та Німеччині становить 67 років, у Великій Британії — 66, в Іспанії — 65. Емманюель Макрон каже, що французька реформа потрібна, щоб зміцнити одну з найщедріших пенсійних систем індустріально розвиненого світу.
- Протести у Франції проти пенсійної реформи тривають від початку 2023 року, але президент Емманюель Макрон не зважає на обурення суспільства — нічого не свідчить про те, що реформу переглянуть чи скасують.