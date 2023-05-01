У Франції спалахнули сутички між мітингарями і поліцією під час демонстрації проти пенсійної реформи

У Франції під час першотравневої демонстрації між одягненими в чорне анархістами та поліцією сталися сутички. Мітингарі протестують проти підвищення пенсійного віку.

Про це пише Reuters.

Сотні демонстрантів у кількох містах Франції закидали правоохоронців коктейлями Молотова та фаєрами, палили будівельні матеріали, автомобілі, закидували сміттям будівлі та трощили автобусні зупинки. Інші протестувальники освистували поліцію. У відповідь на це поліцейські застосували сльозогінний газ і кийки.

Рятувальникам довелося гасити пожежі, а медикам госпіталізувати одного офіцера, у якого влучив вогняний снаряд.

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У французькому Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що за день заарештували близько 200 мітингарів, а на демонстрації вийшли 782 тисячі людей.