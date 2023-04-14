У Франції визнали конституційною пенсійну реформу — вона остаточно набере чинності

Конституційна рада Франції визнала конституційною пенсійну реформу. Вона передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Про це пише BBC.

Конституційна рада також відхилила заклики опозиції провести загальний референдум з цього питання. Щоправда, деякі деталі реформи рада викреслила, посилаючись на юридичні недоліки.

Таким чином тепер пенсійна реформа може набрати чинності, попри те, що в країні тривають масштабні протести проти неї.

Єлисейський палац обіцяв, що в разі позитивного висновку опублікує законопроєкт протягом кількох днів — це означає, що документ набуде чинності і розпочнеться пенсійна реформа. Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що пенсійна реформа потрібна, щоб уникнути колапсу пенсійної системи. Водночас профспілки напередодні заявили, що мають намір продовжувати протести проти реформи навіть у разі її схвалення.