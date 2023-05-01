Швейцарія перейняла в росії головування у Радбезі ООН

Швейцарія вперше в історії країни почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши на цій позиції росію. Швейцарське головування триватиме місяць, а з 1 червня настане черга ОАЕ.

«Одномісячне головування Швейцарії дозволить їй зосередитися на своїх тематичних пріоритетах на 2023–2024 роки та дати поштовх роботі Ради Безпеки», — зазначили в МЗС країни.

Голова департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на початку травня проведе дебати на тему розбудови сталого миру.

Президент країни Ален Берсе наприкінці місяця головуватиме на дебатах про цивільний захист населення.

Також швейцарці проведуть захід, присвячений 75-річчю миротворчій діяльності Радбезу. У 1948 році Рада безпеки відправила свою першу миротворчу місію UNTSO для підтримання режиму припинення вогню на Близькому Сході.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця каже, що це головування буде викликом для Швейцарії, враховуючи її позицію нейтралітету.

«Швейцарія вперше в історії «подалася і була обрана до Ради Безпеки, де має ледве не щодня заявляти про свою позицію зі складних глобальних питань, це потужний виклик для уряду», – сказав Кислиця.

Головування в Радбезі ООН

До складу Радбезу входять пʼять постійних членів ООН, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Радбез розглядає та ухвалює рішення з питань безпеки, яким зобовʼязані слідувати інші члени ООН. 24 лютого 2022 року росія вчинила повномасштабний напад на Україну саме під час засідання ООН. За рік великої війни члени Радбезу так і не спромоглися виключити росію зі складу організації, ба більше — не позбавили її можливості головування. Водночас рф, як постійний член Ради безпеки ООН, має право вето щодо будь-яких її рішень.

Головування в Радбезі змінюється щомісяця порядком англійського алфавіту.