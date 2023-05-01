Уряд пропонує ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор. Процес хочуть автоматизувати

Уряд вніс законопроєкт № 9256 про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор (КРАІЛ).
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що уряд таким чином пропонує автоматизувати видачу гральної ліцензії.
Якщо закон ухвалять, то це дозволить прибрати людський чинник у видачі ліцензій — процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.
Також організаційні зміни дозволять швидко впровадити IT-систему онлайн-моніторингу, яка допоможе в режимі реального часу отримувати дані про взаємодію операторів грального бізнесу та держави.
- 14 липня 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей — це державний регулятор, що займається ліцензуванням та регулюванням сфери азартних ігор в Україні.