Всесвітній економічний форум: Штучний інтелект призведе до змін у роботі майже для чверті всіх працівників

Розвиток штучного інтелекту та цифровізації прискорить зміни в роботі для понад 26 мільйонів працівників протягом пʼяти наступних років: канцелярська робота занепадатиме, а попит на фахівців з технологій і кібербезпеки зростатиме.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт Всесвітнього економічного форуму.

Штучний інтелект стане причиною турбулентності на ринку праці, через що багато професій, повʼязаних з аналізом, логістикою, бухгалтерією, продажами тощо, автоматизуються. Натомість зростання зайнятості спостерігатиметься в аналітиці великих даних, управлінні технологіями і кібербезпеці.

Приблизно 75% опитаних компаній заявили, що хочуть запровадити штучний інтелект упродовж пʼяти років у свою роботу.

Ще один фактор змін у роботі — перехід на екологічно чисту енергію та перерозподіл глобальних ланцюжків постачання. Інвестиції в ці галузі сприятимуть створенню нових робочих місць для відповідних фахівців.