Генштаб: Сили оборони України відбили понад 36 атак на трьох напрямках і знищили 450 росіян за добу

Російські війська наступають на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Сили оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно наступали на Богданівку, Іванівське та Олександро-Шультине. На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Також тривають бої за Марʼїнку.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотирьох ударів по скупченнях окупантів.

Українські захисники збили розвідувальний дрон типу «Орлан-10», а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.

За минулу добу російське військо втратило приблизно 450 військових, танк, три бойові броньовані машини та сім артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 190 960 росіян.