На Херсонщині з села, яке постійно обстрілюють росіяни, евакуювали всіх дітей

Із села Кізомис у Херсонській області евакуювали всіх дітей. Росіяни постійно його обстрілюють.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, із села вивезли останні дві родини з дітьми. Багатьох батьків довелося вмовляти.

Російська армія майже щодня обстрілює село — воно розташоване південні Херсону навпроти островів.

Скриншот з Google Maps