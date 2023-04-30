Науковці виявили стійкі до антибіотиків бактерії у хмарах

Канадські та французькі вчені знайшли у хмарах стійкі до антибіотиків бактерії. Таким чином вони можуть пересуватися на великі відстані, пише Science Alert.
Зазвичай бактерії живуть на рослинах або в ґрунті, але нещодавнє дослідження виявило, що у хмарах їх не менше, ніж на поверхні Землі.
Про це дізналися завдяки зразкам зі станції дослідження атмосфери, розташованої на висоті 1 465 м над рівнем моря на вершині сплячого вулкана Пюї-де-Дом у центральній Франції.
У хмарах містилося від 330 до 30 000 бактерій на мілілітр води, у середньому — близько 8 000. Серед них ідентифікували 20 800 копій генів резистентності. За оцінками дослідників, від 5 до 50 відсотків таких бактерій можуть бути живими та потенційно активними.
Організації з охорони здоровʼя неодноразово попереджали, що поширення стійких до антибіотиків бактерій є основною санітарною проблемою в усьому світі. Це ускладнює, а іноді й унеможливлює лікування певних бактеріальних інфекцій.
Тепер науковці прагнуть обмежити поширення генів резистентності бактерій. Для цього їм потрібно зʼясувати, як саме і звідки мікроорганізми потрапляють у хмари.
- Наприкінці грудня минулого року ізраїльські дослідники виявили 100 тисяч нових типів вірусів. Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти в розробці протимікробних препаратів і в захисті від шкідливих для сільського господарства грибків і паразитів.
- А нещодавно стало відомо, що в геномах одноклітинних мікробів «заховані» 30 тисяч раніше не відомих вірусів.