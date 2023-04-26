Науковці виявили 30 тисяч нових вірусів у ДНК мікробів

Науковці виявили, що в геномах одноклітинних мікробів «заховані» 30 тисяч раніше не відомих вірусів, пише Science Alert.
«Ми були дуже здивовані тим, скільки вірусів ми виявили під час цього аналізу. Зʼясувалося, що в деяких випадках до 10% ДНК мікроба складаються з прихованих вірусів», розказав еколог Крістофер Беллас, який вивчає віруси в університеті Інсбрука в Австрії.
Однак ці віруси не є небезпечними для своїх носіїв, а іноді вони можуть бути навіть корисними. Деякі з них нагадують вірофаги — це тип вірусу, який заражає інші патогенні віруси клітини-хазяїна.
Дослідники припустили, що мікроби можуть бути захищені від інших вірусів завдяки «вбудованим» вірусам у їхніх геномах.
- Наприкінці грудня минулого року ізраїльські дослідники виявили 100 тисяч нових типів вірусів. Дослідники вважають, що їхнє відкриття може допомогти в розробці протимікробних препаратів і в захисті від шкідливих для сільського господарства грибків і паразитів.