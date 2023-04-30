Суд у Бразилії скасував блокування Telegram

У Бразилії апеляційний суд другої інстанції 29 квітня скасував рішення про блокування месенджера Telegram, яке запровадили кілька днів тому.
Про це пише Reuters.
Суддя Флавіо Лукас заявив, що повне призупинення роботи Telegram у країні «нерозумно», бо воно впливає на свободу спілкування тисяч людей.
- 27 квітня Федеральний суд Бразилії призупинив роботу Telegram. Причиною суддя назвав те, що месенджер нібито не надав усю інформацію про неонацистські чати, яку запитувала бразильська поліція.
- Бразилія розглядає цей крок як частину боротьби зі зростанням насильства у школах. Через велику кількість убивств і нападів у школах, дитячих садках там намагаються приділяти більше уваги регулюванню соцмереж.