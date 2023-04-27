Бразилія тимчасово заблокувала Telegram. Месенджер нібито не надав інформацію про неонацистські чати

Федеральний суд Бразилії призупинив роботу Telegram. Причиною суддя назвав те, що месенджер нібито не надав усю інформацію про неонацистські чати, яку запитувала бразильська поліція.

Про це пише Associated Press.

Бразилія розглядає цей крок як частину боротьби зі зростанням насильства у школах. Через велику кількість убивств і нападів у школах, дитячих садках там намагаються приділяти більше уваги регулюванню соцмереж.

Бразильці помітили, що вже не можуть користуватися застосунком Telegram. Заблокувати його також мають Google і Apple. Штраф за ігнорування рішення суду — понад $200 тисяч щодня.