В Умані завершили рятувальну операцію — загинули 23 людини, у тому числі шість дітей

У місті Умань Черкаської області завершилась пошуково-рятувальна операція — від російського ракетного удару 28 квітня загинули 23 людини.

Про це 29 квітня оголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З-під завалів дістали 22 людини, ще одна померла в лікарні. Серед загиблих — шість дітей: три хлопчики (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). Дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Врятувати вдалось 17 людей. Девʼять людей внаслідок атаки отримали поранення.

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