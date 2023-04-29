В Умані завершили рятувальну операцію — загинули 23 людини, у тому числі шість дітей

У місті Умань Черкаської області завершилась пошуково-рятувальна операція — від російського ракетного удару 28 квітня загинули 23 людини.
Про це 29 квітня оголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
З-під завалів дістали 22 людини, ще одна померла в лікарні. Серед загиблих — шість дітей: три хлопчики (півтора, 16 та 17 років) та три дівчинки (8, 11 та 14 років). Дві жінки вважаються безвісти зниклими.
Врятувати вдалось 17 людей. Девʼять людей внаслідок атаки отримали поранення.
- Уранці 28 квітня під час масованої ракетної атаки росіян одна з них влучила в житлову девʼятиповерхівку, обваливши один підʼїзд. У ньому зареєстровані 109 людей. Повністю знищені 27 із 46 квартир. Також навколо пошкоджено близько 10 будинків і 30 автівок.
- В Умані оголошено триденну жалобу. Міська рада відкрила рахунок для допомоги постраждалим від ракетного удару.