Чехія відкриє нове консульство в Дніпрі. Це має посилити чеську допомогу у відновленні регіону

Президент Чехії Петр Павел під час пресконференції в Києві заявив, що відкриє нове чеське консульство в Дніпрі. Це планують зробити «найближчим часом».

За його словами, ще одне консульство дозволить активніше допомагати у відновленні регіону, адже Чехію закріпили за Дніпропетровською областю в переліку регіонів, реконструкцію яких підтримують країни Євросоюзу.

Петр Павел додав, що Чехія підготувала проєкти для пʼяти сфер відбудови України, зокрема охорони здоровʼя, енергетики й житлово-комунальних господарств.