Трьом бойовикам з так званих «ЛДНР» призначили 12 років увʼязнення. Зараз вони в полоні

Служба безпеки України зібрала докази вини трьох бойовиків терористичних організацій «ЛДНР». Суд призначив їм по 12 років за ґратами.

Про це пише спецслужба.

Після повномасштабного вторгнення рф бойовики увійшли до Південного військового округу збройних сил рф. У лавах ворога вони штурмували міста на сході України. Їх взяли в полон під Бахмутом та Авдіївкою.

Один із бойовиків був навідником-оператором танка «3 окремої мотострілецької бригади «Беркут» із позивним «Светляк». За даними слідства, він обстрілював житлові квартали та енергооб’єкти.

Другий засуджений — це стрілець, який у 2016 році воював проти сил АТО в складі так званої «народної міліції ЛНР». СБУ знайшло докази, що після 24 лютого 2022 року бойовик обстрілював населені пункти на східному фронті.

Третій бойовик добровільно приєднався до «міністерства оборони ДНР» у травні 2014 року, а після початку повномасштабної війни брав участь у штурмі Верхньоторецька.

Суд визнав їх винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110);

державна зрада (ч. 1 ст. 111);

участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260);

участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3).

Служба безпеки України