Цивільна авіація в Україні запрацює тільки при 100% гарантії безпеки

Поки в повітряному просторі України не буде 100-відсоткової безпеки, цивільна авіація не запрацює.

Про це повідомила заступниця директора з адміністративних питань в ДП «Украерорух» Оксана Ожигова.

«Усе, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо «небезпека». Усе, що повʼязано з авіацією, ми асоціюємо зі словом «безпека». Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100-відсоткової безпекової ситуації, нам будувати будь-які прогнози зарано. На сьогодні ми робимо кроки, щоб якомога швидше відновити польоти, коли це буде можливим. Але зараз це все тільки підготовча робота», — зазначила вона.

Напередодні міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів, що українські посадовці готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації, але жодних дат чи термінів не назвав.