Президент України рекомендує відправляти воєнкомів на фронт. На їхні місця можуть призначити поранених військових

Президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектування в зону бойових дій, а на їхнєі місця призначати поранених військових.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу.

«Є одна з простих рекомендацій Ппрезидента України. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному — переважну більшість воєнкомів, які давно сидять [у центрах комплектацій] відправляти як військовослужбовців на лінію фронту», — заявив Резніков.

За його словами, місця воєнкомів можуть посісти військові, що розуміють, як реалізовувати мобілізаційні потреби.

Зараз центрами комплектування та соціальної підтримки займається перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Міноборони разом з Мінцифри розвивають проєкт «Оберіг» для реформування ЦКСП.

Мета проєкту «Оберіг» — оцифровувати документи військовозобовʼязаних українців. Наприклад, якщо хтось одружився й не оповістив ЦКСП, то ці дані підтягнуться автоматично з Мінʼюсту.

Олексій Резніков вважає, що це зменшить навантаження на центри комплектування і вирішить кадрове питання: «Там багато людей, які сидять там віками, поросли мохом і коріннями», — каже він.