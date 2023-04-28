В Іспанії запрацював український паспортний сервіс «Документ»

В іспанському місті Валенсія в тестовому режимі запрацював український паспортний сервіс «Документ».
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Фахівці працюватимуть у спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою сервісу.
Там українці зможуть оформити паспортні документи, щоб отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися в місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн. Наразі доступні такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи в разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- страхування.
Мобільні комплекси розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Вони працюватимуть з понеділка по суботу, з 09:00 до 18:00.
Поки що обслуговування у Валенсії здійснюватимуть за «живою чергою». Згодом планують запровадити запис до електронної черги.
- Окрім Іспанії, підрозділи «Паспортного сервісу» вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін). Їхні адреси можна знайти тут.