Кількість постраждалих від ракетного удару по Миколаєву зросла до 23

Станом на 19:00 у Миколаєві внаслідок ракетного удару кількість постраждалих зросла до 23. Серед травмованих є двоє дітей, а одна людина загинула.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його даними, уламки ракети та вибухова хвиля пошкодили:
- 82 приватні будинки;
- 31 багатоквартирний будинок;
- дві адміністративні будівлі;
- навчальний заклад;
- історичну будівлю;
- музей та дитячий садок.
Практично повністю зруйновані сім приватних будинків.
Нагадуємо, уночі росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр».
- Російська армія обстрілює Миколаїв та область від першого дня повномасштабного нападу, з 24 лютого 2022 року. На початку вторгнення запеклі бої тривали за Миколаївський міжнародний аеропорт і аеродром Кульбакине на околиці міста.
- Наприкінці серпня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні. Станом на першу половину листопада українські військові звільнили від російських окупантів майже всю Миколаївську область, за винятком Кінбурнської коси.