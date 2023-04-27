Кількість постраждалих від ракетного удару по Миколаєву зросла до 23

Станом на 19:00 у Миколаєві внаслідок ракетного удару кількість постраждалих зросла до 23. Серед травмованих є двоє дітей, а одна людина загинула.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його даними, уламки ракети та вибухова хвиля пошкодили:

82 приватні будинки;

31 багатоквартирний будинок;

дві адміністративні будівлі;

навчальний заклад;

історичну будівлю;

музей та дитячий садок.

Практично повністю зруйновані сім приватних будинків.

Нагадуємо, уночі росія з акваторії Чорного моря обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр».