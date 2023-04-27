У Норвегії екскомандира «вагнерівців» арештували на 14 діб через бійку в барі

Суд у Норвегії засудив колишнього командира «вагнерівців» Андрія Медведєва до 14 діб арешту за хуліганство та носіння пневматичної зброї в громадському місці.

Про це пише Associated Press.

Водночас суд Осло виправдав Медведєва за звинуваченням у вчиненні насильства над поліцейськими під час його арешту. Про це заявив його адвокат Бриньюльф Ріснес. Поліція затримала Медведєва біля пабу в столиці Норвегії після бійки.

На суді Медведєв визнав свою провину: участь у бійці та носіння пневматичної зброї. Але звинувачення в насильстві проти поліцейського він відкинув.