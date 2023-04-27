Папа Римський вперше дозволив жінкам голосувати на зборах єпископів

Папа Римський Франциск уперше дозволив жінкам голосувати на всесвітній зустрічі єпископів. На синоді право голосу матимуть пʼять черниць.

Про це пише BBC.

Раніше жінкам дозволяли бути присутніми на зборах тільки як спостерігачам. Однак, як і раніше, чоловіки матимуть більшість голосів на зборах. Проте такі зміни вважають значними для Римо-католицької церкви, де протягом століть домінували чоловіки.

Папа Франциск також порушив традицію, оголосивши, що право голосу нададуть 70 членам релігійної громади, які не є кліриками. Він сподівається, що половина обраних учасників будуть жінки, а особливу увагу приділять залученню молоді.