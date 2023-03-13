Папа Римський Франциск з нагоди 10-річчя свого обрання записав перший подкаст

Папа Римський Франциск записав перший подкаст Popecast, опублікований на порталі Vatican News з нагоди 10-річчя його обрання на папський престол.

У розмові з журналістом понтифік зізнається, що згадує події 10-річної давності «начебто це було вчора».

«Час летить, коли хочеш зустріти сьогодні, воно уже вчора, але ще й не завтра», — сказав Франциск.

Він зізнався, що найбільше його ранять війни.

«Були погані моменти, і всі повʼязані з монстром, який генерує людське страждання — війною. Мене мучить, коли вмирають бійці... Вони не повертаються до матерів», — сказав понтифік.