Британська розвідка: Росіяни облаштували вогневі позиції на реакторах Запорізької АЕС

Російська армія облаштувала вогневі позиції на ядерних реакторах Запорізької атомної електростанції. Їх видно на супутникових знімках.

Фотографії у своєму Twitter опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Знімки датовані березнем 2023 року. На дахах 2, 3 та 5-го реакторів видно певні прибудови. Зокрема, на даху другого реактора видно щось схоже на будку або спостережний пункт, а на даху третього — вогневі позиції, які захищені мішками з піском.

За словами британської розвідки, це означає, що реактори ЗАЕС інтегровані в тактичну оборону станції, тож існує великий ризик їх пошкодження під час бойових дій.