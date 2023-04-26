Netflix показав тизер шостого сезону «Чорного дзеркала». Премʼєра буде в червні

У червні на стримінговій платформі Netflix вийде шостий сезон серіалу «Чорне дзеркало». На YouТube-каналі сервісу зʼявився офіційний тизер.
У ньому зіграють Аарон Пол, Анджана Васан, Енні Мерфі, Деніел Портман і Сальма Хаєк, пише Variety.
Цей сезон буде першим, який створила нова продюсерська компанія Чарлі Брукера та Джонса Broke & Bones. На фан-сайті Netflix Брукер натякнув, що шостий сезон знятий по-новому і буде «найбільш непередбачуваним».
- Перший сезон «Чорного дзеркала» вийшов у 2011 році. Лейтмотив серіалу — вплив інформаційних технологій на людські стосунки. Досі кожна з серій не була повʼязана з попередніми ні сюжетом, ні акторами, ні часом, ні місцем оповіді.
- У 2018 році Netflix зняв 312 хвилин матеріалу інтерактивного фільму під назвою «Бармаглот» (Bandersnatch) і дозволив глядачам самостійно вибрати кінцівку.