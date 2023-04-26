Армія Судану: Експрезидент Омар аль Башир перебуває у військовому шпиталі під наглядом поліції

Армія Судану заявила, що колишнього президента Омара Хасана аль Башира утримують у військовому госпіталі під наглядом поліції.
Про це пише Reuters.
Аль Башира і близько 30 інших увʼязнених із вʼязниці Копер перевели до лікарні за рекомендацією медичного персоналу тюрми перед тим, як у країні відбулася чергова спроба військового перевороту.
- Бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) спалахнули 15 квітня 2023 року. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- 23 квітня місцеві медіа повідомили, що в столиці Судану Хартумі RSF атакували вʼязницю Копер, де утримували колишніх лідерів режиму Омара аль Башира та самого експрезидента. Із тюрми втекли тисячі вʼязнів.
- Омар Хассан Ахмед аль Башир — колишній президент Судану. Він прийшов до влади після військового перевороту 1989 року. Він керував країною 30 років. 4 березня 2009 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Омара аль Башира, хоча Судан і не визнав цього рішення. Експрезидента звинувачували в злочинах проти людства, воєнних злочинах і геноциді в регіоні Дарфур.