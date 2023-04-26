Кіберполіція затримала українця, який продавав персональні дані 300 мільйонів людей. Серед покупців були й росіяни

Кіберполіція викрила чоловіка, який продавав персональні дані громадян України та Європейського Cоюзу. Чоловік продавав відомості з персональними даними понад 300 мільйонів людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зловмисника затримали під час обшуку, причому він перешкоджав роботі правоохоронців, зокрема фізично.

Зловмисником виявився 36-річний житель Нетішина (Хмельницька область). Він був адміністратором закритих каналів у Telegram, де і продавав персональні дані громадян України та ЄС.

У його розпорядженні були відомості щодо паспортних даних, номерів платників податків, свідоцтв про народження, водійських посвідчень, даних банківських рахунків.

Залежно від обсягу даних фігурант просив за них від $500 до $2 000. Серед покупців були й громадяни рф. Наразі встановлюється походження цих баз.

За фактом нападу на кіберполіцейського відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до пʼяти років або позбавлення волі на той самий строк.