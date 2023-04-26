Розслідування: Десятки російських дипломатів у скандинавських країнах можуть бути шпигунами під прикриттям

Спільний проєкт норвезьких, шведських, данських і фінських журналістів викрив кілька десятків російських дипломатів, які були шпигунами під прикриттям.

Про це пише фінське видання Yle.

Майже третина співробітників російських дипломатичних представництв виконують розвідувальні завдання, констатують журналісти.

Кілька десятків диппредставників були співробітниками Служби зовнішньої розвідки (СВР), ГРУ чи ФСБ, але працювали як персонал дипломатичних місій. Зазвичай їх призначали на другорядні посади, адже ключові дипломати рідко можуть бути шпигунами під прикриттям.

Журналісти Yle встановили особи трьох таких росіян. Серед них — імовірний співробітник СВР Дмитрій Оторочкін, який спершу працював у російському посольстві в Гельсінкі, а потім перевівся в Копенгаген, звідки його вислали навесні 2022 року. У мережі «ВКонтакте» він мав три сторінки на різні імена та місце проживання, але з фотографіями, за якими його легко впізнати.

Ще двоє — 60-річний Владімір Комаров, який теж працював у посольстві в Гельсінкі, і 37-річний Дмитрій Двін’янінов. Обоє, вочевидь, були співробітниками ГРУ. Їх вислали навесні 2022 року.