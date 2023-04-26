«Талібан» заявив про ліквідацію одного з ватажків ІД, який організував теракт в аеропорту Кабулу

В Афганістані таліби ліквідували одного з ватажків терористичної «Ісламської держави» (ІД), який організував теракт в аеропорту Кабулу під час евакуації. Тоді загинули десятки цивільних та американські військові.
Про це пише BBC.
Офіційні чиновники США кажуть, що терориста вбили кілька тижнів тому, але їм знадобився час, щоб підтвердити цю інформацію. Імʼя вбитого не повідомляють.
Наразі у США також не знають, чи це була спеціальна операція талібів чи терориста вбили під час збройних сутичок між «Талібаном» та ІД.
- 26 серпня 2021 року біля воріт аеропорту, де на евакуацію очікували тисячі афганців, пролунали два вибухи. У натовпі людей підірвалися терористи-смертники. Відповідальність взяли на себе бойовики «Ісламської держави Хорасан» (ІД-Х) — ця регіональна філія групи джихадистів, які називають себе «Ісламською державою», діє в Афганістані та Пакистані. Жертвами вибуху стали понад понад 170 людей, 13 з яких — американські військові.