Google Maps оновив супутникові знімки — у Маріуполі видно нові масові поховання

Оновлені супутникові знімки Google Maps вказують на появу нових масових поховань в окупованому росіянами Маріуполі.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

«Google оновив карти Маріуполя в Google Maps. Тепер можете побачити місто після російських обстрілів. Розбомблений Драматичний театр ще до розбору завалів і з написом «Діти». Маріуполь у ранах перед демонтажем. Судячи з історії руйнувань, фото із супутника зроблені в різні дати після середини березня 2022 року», — припустив він.

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За словами Андрющенка, міська влада вивчила нові мапи кладовищ Маріуполя і виявила нові ділянки масових поховань.

«Знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар). Сектори за розміром візуально більші за братські могили в селі Виноградне або селі Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів», — заявив радник мера.

Наразі невідомо, хто саме та в який період був похований на цьому кладовищі.

На знімках також можна побачити наслідки російського вторгнення у Київській області. Фото датовані квітнем 2022 року. На знімках міст через річку Ірпінь та аеропорт Гостомеля.