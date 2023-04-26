Google Maps оновив супутникові знімки — у Маріуполі видно нові масові поховання

Оновлені супутникові знімки Google Maps вказують на появу нових масових поховань в окупованому росіянами Маріуполі.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
«Google оновив карти Маріуполя в Google Maps. Тепер можете побачити місто після російських обстрілів. Розбомблений Драматичний театр ще до розбору завалів і з написом «Діти». Маріуполь у ранах перед демонтажем. Судячи з історії руйнувань, фото із супутника зроблені в різні дати після середини березня 2022 року», — припустив він.
За словами Андрющенка, міська влада вивчила нові мапи кладовищ Маріуполя і виявила нові ділянки масових поховань.
«Знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі (Лівобережний цвинтар). Сектори за розміром візуально більші за братські могили в селі Виноградне або селі Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час (приблизно до середини липня) зачинене та під контролем окупантів», — заявив радник мера.
Наразі невідомо, хто саме та в який період був похований на цьому кладовищі.
На знімках також можна побачити наслідки російського вторгнення у Київській області. Фото датовані квітнем 2022 року. На знімках міст через річку Ірпінь та аеропорт Гостомеля.
- Російські війська оточили Маріуполь у перші дні повномасштабного вторгнення рф в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року. Від початку березня він був у блокаді, із другої половини травня місто перебуває у повній окупації.
- У Маріуполі на початку серпня залишалися приблизно 130 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення там жили 530 тисяч людей. За різними оцінками, під час боїв за місто загинули від 20 тисяч до 25 тисяч мирних жителів, але точних даних немає.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що росіяни пошкодили обстрілами 1 800 багатоповерхівок у Маріуполі. Окупанти визначили 934 будинки, які поступово зносять, 400 будинків уже повністю знищені. За словами мера, 50% міста вже немає.