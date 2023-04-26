Сили оборони за добу ліквідували 640 росіян і відбили 39 атак

Росія продовжує штурмувати Бахмут. За минулу добу Сили оборони відбили 39 атак ворога та ліквідували 640 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля росія зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Марʼїнку.

Авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також вдалося ліквідувати два ворожі безпілотники.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію окупантів.