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До України повернули ще трьох депортованих дітей. Їх допитували в росії та Білорусі

Автор:
Софія Телішевська
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До України повернули ще трьох дітей, яких незаконно депортувала росія. Окупанти допитували дітей на території Білорусі та рф.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

В організації зазначили, що шлях додому тривав 15 днів.

Це вже шоста рятувальна місія Save Ukraine. Дітей на кордоні зустріли в понеділок, 24 квітня. Сьогодні вони всі зустрілися з близькими.

  • За даними державного порталу «Діти війни», станом на 25 квітня з України депортовано 19 393 дитини. Дитяча омбудсмен України Дарʼя Герасимчук заявляла, що оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
  • За даними Герасимчук, на території росії створено понад 70 таборів, у яких утримують примусово вивезених українських дітей.
  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.