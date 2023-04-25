До України повернули ще трьох депортованих дітей. Їх допитували в росії та Білорусі

До України повернули ще трьох дітей, яких незаконно депортувала росія. Окупанти допитували дітей на території Білорусі та рф.

Про це повідомляє благодійна організація Save Ukraine.

В організації зазначили, що шлях додому тривав 15 днів.

Це вже шоста рятувальна місія Save Ukraine. Дітей на кордоні зустріли в понеділок, 24 квітня. Сьогодні вони всі зустрілися з близькими.