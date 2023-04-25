У Норвегії судять екскомандира «вагнерівців» через бійку в барі. Він частково визнав свою провину

Суд у Норвегії почав розглядати справу колишнього командира «вагнерівців» Андрія Медведєва через бійку в барі. Він досі чекає рішення щодо отримання політичного притулку.

Про це пише Reuters.

Інцидент стався ще 22 лютого. На суді Медведєв визнав свою провину: участь у бійці та носіння пневматичної зброї. Але звинувачення в насильстві проти поліцейського він відкидає.

Медведєв наголосив, що не торкався до поліцейських і не заподіяв їм шкоди, а зброю купив через страх, що на нього можуть напасти.

Очікують, що суд ухвалить рішення до 2 травня. Якщо його визнають винним у насильстві проти поліцейського — то росіянину загрожує до трьох років вʼязниці. Але прокурор просить засудити його до умовного терміну за всі інші злочини, і до 18 днів вʼязниці за насильство щодо правоохоронців.