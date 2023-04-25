У Норвегії судять екскомандира «вагнерівців» через бійку в барі. Він частково визнав свою провину

Суд у Норвегії почав розглядати справу колишнього командира «вагнерівців» Андрія Медведєва через бійку в барі. Він досі чекає рішення щодо отримання політичного притулку.
Про це пише Reuters.
Інцидент стався ще 22 лютого. На суді Медведєв визнав свою провину: участь у бійці та носіння пневматичної зброї. Але звинувачення в насильстві проти поліцейського він відкидає.
Медведєв наголосив, що не торкався до поліцейських і не заподіяв їм шкоди, а зброю купив через страх, що на нього можуть напасти.
Очікують, що суд ухвалить рішення до 2 травня. Якщо його визнають винним у насильстві проти поліцейського — то росіянину загрожує до трьох років вʼязниці. Але прокурор просить засудити його до умовного терміну за всі інші злочини, і до 18 днів вʼязниці за насильство щодо правоохоронців.
- У січні 2023 року росіянин Андрій Медведєв — колишній командир з «ПВК Вагнера», незаконно перетнув кордон та попросив про притулок. Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в районі населеного пункту Нікель Мурманської області. Згодом «вагнерівцю» висунили звинувачення в насильстві — він побився біля пабу в Осло.
- Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак не визнав себе винним.