Уряд визначив перші шість населених пунктів, які відновлюватимуть за принципом «краще, ніж було»

Кабмін визначив перші шість населених пунктів, які відновлюватимуть за принципом «краще, ніж було». Це будуть комплексні проєкти відбудови, а не лише точкове відновлення знищених будівель.

Про це на засіданні уряду заявив премʼєр Денис Шмигаль.

За його словами, першими учасниками експериментальної програми стануть:

місто Бородянка (Київська область);

село Мощун (Київська область);

місто Тростянець (Сумська область);

село Посад-Покровське (Херсонська область);

село Ягідне (Чернігівська область);

село Циркуни (Харківська область).

«Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все — із системним підходом, новим плануванням і повною трансформацією цих населених пунктів», — пояснив премʼєр.

Він тнаголосив, що це не означає, що відбудова не торкнеться інших населених пунктів. Вона вже триває по всій країні.

Також Шмигаль розповів, що уряд створив Міжвідомчу робочу групу, яка розглядатиме питання виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії. Ця група розглядатиме всі проєкти з відновлення, які подаватимуть різні відомства. Уся інформація буде відкритою, тому кожен українець зможе стежити за тим, куди саме витрачаються гроші на відновлення.