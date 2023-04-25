НАБУ прийшло з обшуками до підрозділів Житомирської обладміністрації

У Житомирській обласній військовій адміністрації Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить слідчі дії.
Про це пише пресслужба ОВА.
Слідство ведуть, як зазначають, у деяких структурних підрозділах, а Житомирська ОВА «співпрацює з НАБУ», надаючи документи й інформацію.
У НАБУ на запит «Бабеля» інформацію про слідчі дії не підтвердили та не спростували.
Місцеве видання «Житомир.info» дізналося з власних джерел, що справа стосується тендерів, які проводить департамент регіонального розвитку ОВА. З листопада 2019 року його очолює Інна Хоменко.
У березні 2023 року голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко створив робочу групу з аналізу фінансової дисципліни департаменту регіонального розвитку, що стосувалася питань експлуатаційного утримання доріг.
- НАБУ розпочало слідчі дії в Житомирській ОВА 25 квітня, одразу після зустрічі президента України Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі. Тоді ж президент провів там спеціальну координаційну нараду з обласними чиновниками.