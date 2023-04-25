Росія вдарила по музею Купʼянська Харківської області. Є загиблі та поранені

Уранці 25 квітня росія вдарила ракетою С-300 по самому центру Купʼянська Харківської області — по краєзнавчому музею.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Щонайменше 10 цивільних отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, семеро мають легкі ушкодження й отримали допомогу на місці, двое людей досі під завалами.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що загинула працівниця музею.

Офіс генпрокурора уточнив, що приміщення місцевого музею повністю зруйновано.