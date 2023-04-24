Посольство Китаю у Франції назвало слова посла про уявний суверенітет колишніх республік СРСР його особистою думкою

Посольство Китаю у Франції назвало слова посла Лу Шайе про уявний суверенітет колишніх республік СРСР його особистою думкою. Там зазначили, що така позиція не відповідає офіційній позиції Пекіну.
Про це йдеться в заяві на сайті посольства.
Там наголосили, що заяви посла були не політичними, а особистими висловлюваннями під час телеефіру. Офіційна ж позиція Китаю незмінна.
У посольстві нагадали, що Китай «поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту ООН». А після розпаду СРСР Китай був одним із перших, хто встановлював дипломатичні відносини з пострадянськими країнами.
«Китайська сторона поважає статус суверенних держав, що виникли після розпаду Радянського Союзу», — зазначили там.
Що стосується України, то позиція Китаю теж лишається незмінною — там готові сприяти політичному врегулюванню конфлікту.
- 22 квітня посол Китаю Лу Шайе в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що пострадянські країни нібито «не мають чинного статусу, оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни», чим фактично заперечив існування таких країн, як Україна, Литва, Естонія, Казахстан тощо. На запитання, чий Крим, посол сказав, що окупований півострів був «російським спочатку», а взагалі «це складне питання».
- Посол України у Франції Вадим Омельченко написав у Twitter, що у Шайе або проблеми з географією, або він ігнорує позицію Пекіну щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН. Його також розкритикували в Литві й Естонії.