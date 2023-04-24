Посольство Китаю у Франції назвало слова посла про уявний суверенітет колишніх республік СРСР його особистою думкою

Посольство Китаю у Франції назвало слова посла Лу Шайе про уявний суверенітет колишніх республік СРСР його особистою думкою. Там зазначили, що така позиція не відповідає офіційній позиції Пекіну.

Про це йдеться в заяві на сайті посольства.

Там наголосили, що заяви посла були не політичними, а особистими висловлюваннями під час телеефіру. Офіційна ж позиція Китаю незмінна.

У посольстві нагадали, що Китай «поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту ООН». А після розпаду СРСР Китай був одним із перших, хто встановлював дипломатичні відносини з пострадянськими країнами.

«Китайська сторона поважає статус суверенних держав, що виникли після розпаду Радянського Союзу», — зазначили там.

Що стосується України, то позиція Китаю теж лишається незмінною — там готові сприяти політичному врегулюванню конфлікту.