Міністр освіти Оксен Лісовий: Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований на 2027 рік

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти запланований у законі на 2027 рік. Він має відбутися в межах реформи Нової української школи.

Це 24 квітня пояснив міністр освіти Оксен Лісовий.

Для такого переходу необхідно мати затверджений державний стандарт про профільну старшу школу — зараз його лише розробляють. Також перехід вимагатиме чималих коштів, які нині в бюджеті не передбачені, тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються.

«Окрім того, на мою думку, ми не можемо говорити про прискорення переходу на 12-річну школу як основного інструмента для подолання освітніх втрат. Для цього потрібні більш комплексні рішення, пошуком яких вже займаємося із командою», — пояснив міністр.