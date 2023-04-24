«Ми сильніші, ніж рік тому». Зеленський упевнений в успішному контрнаступі

Президент України Володимир Зеленський упевнений в успішному контрнаступі Сил оборони проти армії росії.
Про це він заявив в інтервʼю каналу Al Arabiya.
Президент не навів деталі наступу, але сказав, що армія готується, а влада робить «усе можливе, аби посилити її». Вплив витоку даних із Пентагону щодо українського контрнаступу, за словами президента, був незначним.
Зеленський наголосив, що українці вірять у близькість перемоги у війні. Відповідаючи на запитання щодо ситуації на полі бою, президент зазначив, що «не може назвати її гарною».
«Але ми боремося. Ми сильніші, ніж рік тому», — наголосив він.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту тривають з липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ зазначали, що на захоплення Бахмуту рф кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються відновити активну деокупацію.