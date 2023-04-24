В Україні зафіксували рідкісне для нашої широти північне сяйво

У ніч з 23 на 24 квітня в кількох регіонах України люди спостерігали північне сяйво.

Вірогідність північного сяйва на півночі України прогнозували американський Space Weather Prediction Center і SpaceWeatherLive, які стежать за космічною погодою. Проте вони очікували, що це станеться дещо пізніше.

Північне сяйво виникає внаслідок зіткнення заряджених частинок, що входять до сонячного вітру, із магнітнім полем Землі.

Також зараз над Землею діє сильна геомагнітна буря G4 (Kp=8), повʼязана з прибуттям викиду корональної маси, що стався на Сонці 21 квітня.

Зазвичай на Землі такі сяйва спостерігаються на відстані 20—35° від магнітних полюсів Землі одночасно на всіх довготах, але з різною інтенсивністю. Київ розташований на широті 50°, тому для цього регіону планети такі явища є надзвичайно рідкісними.