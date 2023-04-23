В одному з британських графств діти, народжені в день коронації Чарльза ІІІ, отримають памʼятний кухоль

Діти, народжені в Стаффордширі в день коронації короля Чарльза ІІІ, отримають памʼятні кухлі, пише BBC.

Батьки дітей, що народяться в суботу, 6 травня, отримають подарунок, якщо звернуться до місцевої ради після коронації.

«Коронація короля Чарльза III стане історичною подією, а для батьків тих немовлят, які народяться цього дня, це буде ще більш памʼятний час», — сказав радник Саймон Тагг.

Діти, народжені в день коронації королеви Єлизавети II 2 червня 1953 року, також отримували срібні памʼятні кухлі на честь цієї події.