Речниця ОК «Південь» прокоментувала інформацію про висадку ЗСУ на лівому березі Херсонщини.

Керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк не підтвердила і не спростувала інформацію про висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонщини.

Коментуючи заяву американського Інституту вивчення війни (ISW), який з посиланням на російських пропагандистів повідомив, що українські військові нібито висадилися на лівому березі Херсонської області, вона закликала дотримуватись інформаційної тиші.

«Хочу, щоб усі розуміли, що дуже складна робота триває, коли треба подолати таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння», — наголосила Гуменюк.

Вона зазначила, що будь-які опубліковані дані може використати противник.

«Я вже говорила, що ця війна має ознаки гібридної, тут досить потужний інформаційний фронт. Справді всі чекають добрих новин, і вони їх обовʼязково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових», — розповіла речниця.