Передані Іспанією танки Leopard 2 вже прямують до України. Транспортування займе шість днів

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що шість танків Leopard 2, які Мадрид передав для ЗСУ, уже прямують в Україну.

Про це вона сказала журналістам, передає CNN.

За словами міністра, танки залишили портове місто Сантандер «разом із 20 важкими транспортними засобами».

«За шість днів транзитом через іншу країну вони прибудуть в Україну», — сказала Роблес.

Минулого тижня вона заявила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до цих шести, після ремонту «якнайшвидше» відправлять в Україну.

В Іспанії підготовку для роботи на основних бойових танках Leopard 2 пройшли 55 українських військових.