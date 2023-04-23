Сили оборони відбили 58 атак і ліквідували 690 окупантів

Українські військові на сході України за добу 22 квітня відбили 58 атак на Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Марʼїнку.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

За даними штабу, росія також втратила за добу 690 військових, три танки та пʼять одиниць артилерії. Від початку повномасштабної війни в Україні померли понад 186 тисяч окупантів.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також вдалося збити ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів: два розвідувальні («Орлан-10» і Zala) та два дрони-камікадзе типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії України протягом доби уразили чотири райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів і ще два важливі військові обʼєкти противника.