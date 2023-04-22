У російському Бєлгороді знайшли ще одну, нерозірвану авіабомбу — неподалік місця, де 20 квітня впала перша бомба.
Про це 22 квітня повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков.
Цю авіабомбу не змогли знайти одразу, бо вона пішла в землю на сім метрів, не розірвавшись. Тепер місцева влада евакуює людей із поблизьких будинків — а це приблизно 3 тисячі людей.
Снаряд перевезуть на полігон після евакуації. Російське видання «Известие» пише, що йдеться про авіабомбу ФАБ-500.
- Увечері 21 квітня в російському Бєлгороді впала авіабомба з літака Су-34. Ймовірно, він мав атакувати Харківщину. Удар боєприпасу був таким сильним, що одну автівку відкинуло на дах будівлі, а в навколишніх будинках поруйновані балкони.