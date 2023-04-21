У російському Бєлгороді впала авіабомба з літака Су-34. Ймовірно, він мав атакувати Харківщину

У російському Бєлгороді в центрі міста увечері 21 квітня пролунав вибух. Міністерство оборони росії заявило про «позаштатний схід авіаційного боєприпасу» з винищувач-бомбардувальник Су-34.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков заявив про двох постраждали і опублікував фото наслідків, на яких видно вирву дорозі і пошкоджені житлові будинки. За його словами, легко постраждали двоє людей, хоча у Міноборони кажуть, що жертв взагалі немає.

Удар боєприпасу був настільки сильним, що одну автівку відкинуло на кришу будівлі, а у навколишніх будинках зруйнувало балкони.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Перед інцидентом моніторингові канали повідомляли про активність тактичної авіації рф біля кордону з Харківщиною та загрозу застосування керованих авіаційних бомб, таких як ФАБ-500/1500. Z-канали також поширювали інформацію про виліт авіації для удару по Харківщині.